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Гуайдо закликав до фінального етапу протестів в Венесуелі

Новини » Політика    07.04.2019 - 16:12
Гуайдо закликав до фінального етапу протестів в Венесуелі
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

За словами Гуайдо, це має бути наймасовіша акція протесту

Лідер опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту у столиці Венесуели анонсував початок фінальної стадії протестів проти президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, під час протесту в Каракасі лідер опозиції Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом країни, закликав до фінального етапу протестів під назвою "Операція Свобода" - план усунення з посади президента Мадуро.

"Всі виходьте на вулиці, давайте почнемо фінальну фазу кінця узурпації", - сказав Гуайдо протестувальникам.

За словами Гуайдо, це повинні бути наймасовіші акції за весь час протестів у країні.

"Найбільша ескалація тиску, яку ми бачили в нашій історії почалася", - наголосив лідер опозиції.

Нагадаємо, після декількох тижнів відключення електроенергії і обмеженого доступу до води в суботу, 6 квітня, десятки тисяч венесуельців вийшли на вуличну демонстрацію. Мітингувальники підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо і протестують проти президента Ніколаса Мадуро, якого вони звинувачують у руйнуванні економіки.

Крім того, під час акції протесту 6 квітня в Каракасі заарештували двох опозиційних депутатів Національної асамблеї Венесуели.

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