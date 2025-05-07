Президент Азербайджана в последний момент отказался ехать к Путину на парад

Парад в Москве

Напомним, 9 мая в Москве состоится парад в честь "Дня победы". Его должны посетить несколько десятков лидеров, в том числе президент Сербии Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНР Си Цзиньпин.

Стоит заметить, что отношения между Россией и Азербайджаном последнее время несколько напряженные, поскольку Россия подбила в своем воздушном пространстве самолет "Азербайджанских авиалиний". После этого он разбился на территории Казахстана.

Алиев потребовал наказать виновных. Он отметил, что вина за авиакатастрофу лежит на представителях РФ.

Детальнее о том, как такая трагедия могла повлиять на отношения между двумя странами, - в материале РБК-Украина.

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