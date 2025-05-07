Президент Азербайджану в останній момент відмовився їхати до Путіна на парад

Парад у Москві

Нагадаємо, 9 травня в Москві відбудеться парад на честь "Дня перемоги". Його мають відвідати кілька десятків лідерів, зокрема президент Сербії Александар Вучич, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та лідер КНР Сі Цзіньпін.

Варто зауважити, що відносини між Росією та Азербайджаном останнім часом дещо напружені, оскільки Росія підбила у своєму повітряному просторі літак "Азербайджанських авіаліній". Після цього він розбився на території Казахстану.

Алієв вимагав покарати винних. Він зазначив, що вина за авіакатастрофу лежить на представниках РФ.

Детальніше про те, як така трагедія могла вплинути на відносини між двома країнами, - в матеріалі РБК-Україна.

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