Президент Вірменії повторно відмовився звільняти голову Генштабу

Президент Вірменії Армен Саркісян повторно відмовився звільняти главу Генерального штабу Оніка Гаспаряна. Повторний проект указу про звільнення Гаспаряна раніше президенту направив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Про це повідомили в прес-службі президента Вірменії.

Саркісян вважає важливим якнайшвидше вирішення політичної кризи, що виник у зв'язку з питанням звільнення Гаспаряна. "Очевидно, що нинішня ситуація є результатом розбіжностей, що існують у колі політичних і військових діячів в післявоєнний період, часом вкрай особистісними підходами. Не можуть ігноруватися також з'явилися підставою для заперечення проти підписання указу вразливі в правовому плані трактування, правозастосовна практика, можлива прогалина в законі", - наводить прес-служба слова Саркісяна. Наголошується, що президент вирішив не підписувати проект указу. При цьому він звернувся в Конституційний суд з проханням вирішити питання про відповідність Конституції закону Вірменії "Про військову службу і статус військовослужбовця" від 15 листопада 2017 року.