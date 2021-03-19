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Пашинян збереже повноваження прем'єра Вірменії до дострокових виборів

Новость на русском → Єреван, П'ятниця 19 березня 2021 11:44
Пашинян збереже повноваження прем'єра Вірменії до дострокових виборів Фото: Нікол Пашинян (facebook com Mir24TV)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян збереже свої повноваження до дострокових парламентських виборів. Інші варіанти не обговорюються.

Про це заявив віце-спікер парламенту Ален Симонян, передає armeniasputnik.am.

За його словами, до проведення дострокових парламентських виборів 20 червня Пашинян залишиться тимчасово виконуючим обов'язки прем'єра.

"Інший варіант не обговорюється і не обговорювався", - зазначив Симонян.

Згідно з чинним законодавством Вірменії, для дострокових виборів потрібно розпустити парламент. Це можливо, якщо прем'єр-міністр піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового главу уряду. Очікується, що Пашинян оголосить відставку 20 квітня.

Нагадаємо, раніше Пашинян оголосив дострокові вибори у Вірменії і заявив, що вони відбудуться 20 червня. За його словами, дата узгоджена з лідерами опозиції.

З новою силою політична криза у Вірменії розгорілася після того, як військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, але той у відповідь ініціював відставки в місцевому Генеральному штабі. В результаті супротивники чинного прем'єра протягом декількох тижнів проводили акції протесту, і Пашинян запропонував провести дострокові вибори.

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