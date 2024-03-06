Президент Аргентины планирует визит в Киев

В посту аргентинского лидера указывается публикация издания, в частности о том, что он "ратифицирует свою геополитическую повестку дня визитом к Зеленскому в разгар наступления России на Украину".

Отмечается, что Милей прибудет в Киев с "молниеносным визитом" после вручения наград Хуана Марианы в Мадриде, церемония чего запланирована на 21 июня, и медали Гайека в Гамбурге. Не исключено, что он также совершит остановку в Париже и Берлине для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Начнется его президентское турне 19 июня.

Обратим внимание, что таким образом Милей станет первым лидером Латинской Америки, который приедет в Украину во время широкомасштабной военной агрессии РФ.

Что известно о Милее

Напомним, 10 декабря 2023 года либертарианский экономист Хавьер Милей стал президентом Аргентины. Под скандирование "Либертад! Либертад!" он принял присягу. В частности, на инаугурации присутствовал президент Владимир Зеленский, прибывший в страну с визитом.

Также сообщалось, что перед Новым годом Милей направил письма пяти странам-членам БРИКС, в том числе России и Китаю, в которых объявил о решении отказаться от вступления в объединение.

В конце февраля президент Аргентины заявил, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины.

Подробнее о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.