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Президент Аргентини планує візит до Києва

Фото: президенти України та Аргентини Володимир Зеленський та Хав'єр Мілей у Буенос-Айресі (infobae.com)
Автор: Володимир Костирін

Президент Аргентини Хав'єр Мілей має намір здійснити візит до Києва та провести зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським. Поїздка планується у червні.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Мілея та Infobae.

У пості аргентинського лідера вказується публікація видання, зокрема про те, що він "ратифікує свій геополітичний порядок денний візитом до Зеленського в розпал наступу Росії на Україну".

Зазначається, що Мілей прибуде до Києва з "блискавичним візитом" після вручення нагород Хуана Маріани в Мадриді, церемонія чого запланована на 21 червня, та медалі Гайєка в Гамбурзі. Не виключено, що він також зробить зупинку в Парижі та Берліні для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Розпочнеться його президентське турне 19 червня.

Варто зауважити, що таким чином Мілей стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну під час широкомасштабної військової агресії РФ.

Що відомо про Мілея

Нагадаємо, 10 грудня 2023 року лібертаріанський економіст Хав'єр Мілей став президентом Аргентини. Під скандування "Лібертад! Лібертад!" він склав присягу. Зокрема на інавгурації був присутній президент Володимир Зеленський, який прибув до країни з візитом.

Також повідомлялося, що перед Новим роком Мілей надіслав листи п'ятьом країнам-членам БРІКС, у тому ж числі Росії та Китаю, в яких оголосив про рішення відмовитись від вступу до об'єднання.

Наприкінці лютого президент Аргентини заявив, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України.

Докладніше про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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