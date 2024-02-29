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Президент Аргентины планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины

Четверг 29 февраля 2024 08:54
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Президент Аргентины планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины Фото: президент Аргентины Хавьер Милей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отметило, что планы Милея резко отличают его от других региональных лидеров, таких как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которые занимают более нейтральную позицию в отношении войны России против Украины.

При этом Милей заявил, что для него приоритетны союзы со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства.

Сотрудничество с Глобальным Югом

Украина в последнее время усилила дипломатическое сотрудничество со странами Глобального Юга. Речь идет об Африке, Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Китае и Индии.

Так, в частности, в Саудовской Аравии прошел большой саммит, на котором обсудили вопросы мира в Украине. Россию туда не пригласили. Представители украинской власти подчеркнули, что встреча дипломатов и политических советников из 40 стран стала прорывом.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что Аргентина согласилась провести саммит по Украине с лидерами стран Латинской Америки в начале 2024 года.

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