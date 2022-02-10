Презентація від Samsung та функція "терміналу" в iPhone: головне зі світу технологій за 9 лютого

Презентація лінійки Galaxy S22 та Tab S8:

Galaxy Unpacked - захід, який Samsung проводить раз у два роки. Під час останньої презентації компанія продемонструвала нову флагманську лінійку S22 та його старші моделі - S22+ й S22 Ultra. Зокрема, ми побачили й новісінькі планшети серії Tab S8.

РБК-Україна розкривало подробиці кожного з гаджетів.

iPhone можуть "перетворити" у термінали

Apple готує нову корисну функцію для iPhone XS та новіших пристроїв.

Незабаром їх обладнають технологією Tap to Pay, що дозволить використовувати гаджети в якості терміналів.

Так, завдяки їй ви зможете приймати кошти смартфоном під час розрахунку Apple Pay, безконтактною банківською карткою чи іншим цифровим гаманцем.

Вчені виявили блукаючу чорну діру у нашій галактиці

Астрономи виявили чорну діру, яка розташована на відстані 5150 світлових років від нашої планети.

Для дослідження використовували телескоп Hubble.

У 2011 році астрономи виявили зірку, яка була яскравішою, ніж очікувалося. Після довгих років, вчені все ж її дослідили й, як виявилося, причиною тому була блукаюча чорна діра, яка рухається зі швидкістю до 45 км/сек по нашій галактиці.

"Потрібно було два роки планування, а потім шість років спостережень за допомогою "Хаббла". Але було дуже приємно побачити неймовірні результати. Відразу стало ясно, що це чорна діра", - заявив провідний автор дослідження Кайлаш Саху.

Майнінг криптовалюти майже не завдає шкоди середовищу

Виявилося, що обсяг викидів у 2021 році внаслідок майнінгу криптовалют становить лише 0,08%.

Як відзначають аналітиків компанії CoinShares, відповідні дані можна порівняти з видобутком золота у світі - викид вуглецю становить 140 Мт, що більше ніж у тричі за викид внаслідок майнінгу, а друк грошей - лише 8 Мт.

Tesla володіє криптовалютою у розмірі 1,99 млрд доларів

Про це стало відомо після того, як компанія надала оновлений звіт до Комісії з цінних паперів та бірж США.

Компанія Маска інвестувала у Bitcoin 1,5 млрд доларів. Також деякий час була можливість й придбати автомобіль за криптовалюту, втім Tesla тимчасово відмовилась від цієї ідеї.

"Tesla призупинила можливість покупки автомобілів із використанням Bitcoin. Ми занепокоєні швидко зростаючим використанням викопного палива для майнінгу та транзакцій Bitcoin, особливо вугілля, яке має найгірші викиди з усіх видів палива", - заявила компанія.

Станом на сьогодні, справедлива ринкова вартість криптовалюти компанії Маска становить 1,99 млрд доларів.