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iPhone можна буде перетворити на термінал. Apple анонсувала нову функцію

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Середа 09 лютого 2022 16:22
iPhone можна буде перетворити на термінал. Apple анонсувала нову функцію Фото: iPhone можна буде перетворити на термінал (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple заявила про намір обладнати власні смартфони функцією Tap to Pay. Це дозволить бізнесу приймати безконтактні платежі пристроєм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Apple.

Tap to Pay прийматиме кошти за допомогою розрахунку Apple Pay, безконтактною банківською карткою чи іншим цифровим гаманцем.

Аби оплатити щось, потрібно буде піднести свій "гаманець" до пристрою продавця. Оплата проводиться завдяки технології NFC.

Відомо, що функція стане доступною для iPhone XS та новіших пристроїв компанії. Однак, якийсь час вона працюватиме лише на території Сполучених Штатів Америки.


Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія також планує обладнати функцією Face ID пристрій iMac.

Також Apple сьогодні готується до весняної презентації, яка очікується вже на початку березня.

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