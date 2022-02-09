ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Криптовалюта завдає менше шкоди екології, ніж видобуток золота, - дослідники

Новость на русском →
Середа 09 лютого 2022 10:36
Криптовалюта завдає менше шкоди екології, ніж видобуток золота, - дослідники Фото: криптовалюта завдає менше шкоди екології, ніж видобуток золота (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Майнінг криптовалют майже не завдає шкоди екології планети. Обсяг викидів у 2021 році становить лише 0,08%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CoinShares.

Частка майнінгу у загальному обсязі промислових викидів за 2021 рік становить менше, ніж видобування золота.

Згідно з даними аналітиків компанії CoinShares, весь майнінг криптовалют призвів до викиду вуглецю на рівні 42 Мт, а видобуток золота у світі - 140 Мт.

За словами авторів дослідження, немає сенсу говорити про те, що майнінг має значний вплив на світову екологію. Противники криптовалют тим часом стверджують, що криптовалюта є бичем та завдає значної шкоди планеті. Також наводились й цифри про те, що майнери по всьому світу споживають стільки ж електрики, як і цілі країни.

Тим часом, наприклад, друк фіатних грошей по світу призводить до викидів у розмірі 8 Мт, що вп’ятеро менше за майнінг.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що криптомережа Wormhole втратила 320 млн доларів після атаки хакерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біткоін
NEWS
За бустрену дозу можна буде отримати 500 гривень: коли почнуться виплати
За бустрену дозу можна буде отримати 500 гривень: коли почнуться виплати
DAILY
Володимир Паніотто: Росіяни вважають українців зрадниками, які зруйнували "велику країну"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Володимир Паніотто: Росіяни вважають українців зрадниками, які зруйнували "велику країну"