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Tesla володіє криптовалютою на сумму майже 2 млрд

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Середа 09 лютого 2022 12:08
Tesla володіє криптовалютою на сумму майже 2 млрд Фото: підприємець Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Tesla, яка належить підприємцю Ілону Маску, подала оновлений звіт до Комісії з цінних паперів та бірж США. Згідно з ним, вона володіє криптовалютою у розмірі 1,99 млрд доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Еlectrek.

Компанія інвестувала у Bitcoin 1,5 млрд доларів. Після цього деякий час вона приймала криптовалюту в якості оплати за власні автомобілі. Однак, через високі енергетичні проблеми мережі Bitcoin - їй довелося відмовитись від цієї ідеї.

"Tesla призупинила можливість покупки автомобілів із використанням Bitcoin. Ми занепокоєні швидко зростаючим використанням викопного палива для майнінгу та транзакцій Bitcoin, особливо вугілля, яке має найгірші викиди з усіх видів палива", - заявила компанія.

Водночас Tesla зауважила, що не продавала свою частку криптовалюти й в майбутньому все ж відновить відповідний спосіб оплати.

Протягом 2021 року компанія зафіксувала збитки через знецінення цифрового активу у розмірі 101 млн доларів. Водночас компанія отримала прибуток у розмірі 128 млн доларів у березні того ж року. Вже станом на 2021 рік балансова вартість активів становила 1,26 млрд доларів, внаслідок знецінення у розмірі 101 млн доларів. Справедлива ринкова вартість на той момент становить 1,99 млрд доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Tesla отримала чергову повістку до суду від Комісії з цінних паперів та бірж США.

Тим часом власники авто Tesla скаржаться на "фантомне" гальмування.

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Tesla Илон Маск
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