Презентація Apple: всі подробиці про нові продукти компанії

Новий колір iPhone

На презентації анонсували новий колір смартфона iPhone 12 - він тепер буде доступний в пурпуровому кольорі. Він надійде в продаж вже 30 квітня.

Оновлення сервісів

Презентація Apple почалася з заяв про те, що це вуглецево-нейтральна компанія, що стосується дистрибуції та продажів пристроїв компанії. Тобто, вони не витрачають ресурси планети на те, щоб продавати iPhone.

Перший анонс - оновлення Apple Card. Тепер кредитні карти і доступність платіжної системи - для дітей від 13 років. Також оновився сервіс Apple Podcast - він стає зручніше, красивіше і так далі. Але найголовніше - тепер в ньому є платні підписки.

Де і коли дивитися трансляцію

В Apple оголосили про проведення першої у 2021 році презентації 20 квітня. Початок заплановано на 20:00 за київським часом. Трансляція події доступна онлайн на офіційному каналі Apple в YouTube.

Що покажуть на Apple Spring Loaded

Традиційно до початку заходу в компанії не розголошують, які новинки будуть представлені. Але ряд джерел стверджує, що вже сьогодні користувачі побачать нові комп'ютери iMac і планшети іPad.

Також очікується вихід навушників AirPods 3, нової телеприставки Apple TV і трекерів AirTag.

iPad

20 квітня будуть презентовані нові моделі іPad на базі лінійки іPad Pro. Як повідомляють інсайдери, пристрій вийде в двох розмірах - 12 і 11,9 дюймів.

Покращений процесор буде мати таке ж швидкодію, як і чіп М1 в нових MacBook. Підвищиться енергоефективність - після заряду акумулятора пристрій буде працювати довше.

Більшу яскравість і контрастність забезпечить світлодіодний екран Mini-LED, яким буде оснащена 12-дюймова модель іPad. Новий порт для підключення зовнішньої пам'яті і інших периферійних пристроїв дозволить синхронізувати дані швидше, ніж за технологію USB-C.

Крім того, на сьогоднішній презентації можливо покажуть iPad mini (його останнє оновлення було 2 роки тому). Ймовірно, пристрій оснастять новим процесором, а діагональ дисплея збільшать за рахунок тонких лицьових рамок.

iMac

Оновлений комп'ютер iMac в 2021 році вийде в п'яти кольорах. Очікується, що дизайн пристрою дещо зміниться. Розмір екрану пристрою буде більшим завдяки зменшенню товщини передньої панелі.

AirPods 3

Нові навушники від Apple третього покоління будуть схожими на торішню модель, але їх ніжка стане коротшою. Також додадуть змінні силіконові насадки. AirPods 3 вийдуть з поліпшеними мікрофонами і системою активного поглинання шуму. Час роботи без підзарядки збільшиться.

AirTag

Цю новинку від американської компанії чекали ще в 2020 році і можливо, що виробник презентує GPS-маячок AirTag на Apple Spring Loaded сьогодні.

Пристрій являє собою трекер-брелок для відстеження та виявлення втрачених предметів через спеціальний додаток FindMy. AirTag можна прикріпити до ключів, гаманця і інших важливих аксесуарів.

Apple TV

Останнє оновлення приставки Apple TV вийшло в 2017 році, тому деякі джерела прогнозували на квітень 2021 вихід нової версії з більш потужним процесором, збільшеним об'ємом вбудованої пам'яті з конфігурацією 64 Гб і 128 Гб.

Якщо пульт від приставки загубиться в кімнаті, його можна буде швидко знайти за допомогою функції FindMy. Також Apple TV оснастять оновленим голосовим помічником Siri.

Новинки минулої презентації Apple

10 листопада 2020 року американська компанія представила три нові моделі ноутбуків (MacBook Air, MacBook Pro і MacBook Mini) з власними процесорами і операційною системою.

Apple відмовилася від процесорів виробництва Intel і презентувала чіп М1 з єдиною архітектурою пам'яті і здатністю обробляти 11 трильйонів операцій на секунду. Також восени минулого року вийшла операційна система MacOS Big Sur. У ній оновлені протоколи захисту, а гаджети з такою ОС розряджаються повільніше.