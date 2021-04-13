В Apple анонсували презентацію 20 квітня

Про це повідомляється на сайті компанії .

Так, подія заплановано на 20:00 по Києву. Проте в Apple не уточнили, що саме буде зображено на презентації.

У той же час, очікується, що на заході можуть представити нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками. Крім того, може бути показаний iPad mini 6.

Серед іншого, також Apple може презентувати розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.