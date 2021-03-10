Розкрито дизайн нових навушників від Apple
Нове покоління навушників AirPods від американської компанії Apple буде схожим на версію Pro, випущену минулого року. У той же час у AirPods 3 буде більш коротка ніжка.
Про це з посиланням на постачальників компанії повідомляє профільний ресурс Gizmochina.
Очікується, що у AirPods 3 будуть змінні силіконові вкладиші, система активного шумозаглушення, збільшений час автономної роботи, поліпшені мікрофони і нова версія Bluetooth.
Також повідомляється, що презентація навушників очікується 23 березня на першому заході Apple в цьому році.
Фото: дизайн AirPods 3 (gizmochina.com)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що разом з гарнітурою можуть бути представлені планшет iPad Pro (2021), розумна мітка AirTag і нове покоління приставки Apple TV.
До цього Apple випустила термінове оновлення для iOS, яке необхідно для виправлення серйозних проблем, пов'язаних з безпекою. Ця вразливість знаходиться в браузері Safari і може призвести до виконання шкідливого коду. Передбачається, що зловмисники можуть розсилати електронні листи або текстові повідомлення, активація яких спровокує встановлення стороннього коду і приведе до крадіжки особистих даних.