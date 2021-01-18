Apple перенесла презентацію iPhone 13: названа дата

Фото: iPhone (pixabay.com)

Американська компанія Apple перенесла випуск нового покоління смартфонів Iphone 13 на 2022 рік. Однак у 2021 році компанія випустить смартфони серії iPhone 12s.

Про це повідомляє видання Gizchina з посиланням на власні джерела.

За даними видання, заплановані на другу половину року смартфони будуть незначно відрізнятися від девайсів актуального покоління. З-за цього Apple вирішила відмовитися від назви iPhone 13, представивши в цьому році серію пристроїв під назвою iPhone 12s.

Смартфони наступного покоління повинні отримати зменшений екранний виріз під сенсор Face ID і дисплей з частотою оновлення 120 герц. Також всі смартфони лінійки, а не тільки найдорожчі, отримають камеру з лідаром. Також очікується, що флагмани вийдуть з новим чіпом Apple A15 Bionic.

При цьому компанія збереже ту ж кількість пристроїв, що і минулого року. Ймовірно, Apple може випустити iPhone 12s, 12s mini, 12s Pro і 12s Pro Max.

Нагадаємо, 13 жовтня Apple представила нові смартфони і назвала стартові ціни на них. Зокрема, компанія представила iPhone12 і iPhone12 mini.

Крім того, 10 листопада американська компанія представила новий MacBook Air, портативний комп'ютер Mac Mini і оновлений MacBook Pro.

Додамо, що у вересні компанія представила нове покоління смарт-годинників Watch Series 6 і планшетів iPad. Головною особливістю нових годин стала можливість виміряти рівень кисню в крові.