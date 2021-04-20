Презентация Apple: все подробности о новых продуктах компании

Сегодня, 20 апреля Apple представит несколько новинок. В компании не анонсировали, какие именно гаджеты покажут на первой в этом году презентации под названием Spring Loaded. Однако инсайдеры прогнозируют выход обновленных моделей іPad и iMac.
Что известно о весенней презентации и новинках от Apple - в материале РБК-Украина.
В Apple объявили о проведении первой в 2021 году презентации 20 апреля. Начало запланировано на 20:00 по киевскому времени. Трансляция события доступна онлайн на официальном канале Apple в YouTube.
Традиционно до начала мероприятия в компании не разглашают, какие новинки будут представлены. Но ряд источников утверждает, что уже сегодня пользователи увидят новые компьютеры iMac и планшеты іPad.
Также ожидается выход наушников AirPods 3, новой телеприставки Apple TV и трекеров AirTag.
20 апреля будут презентованы новые модели іPad на базе линейки іPad Pro. Как сообщают инсайдеры, устройство выйдет в двух размерах - 12 и 11,9 дюймов.
Улучшенный процессор будет иметь такое же быстродействие, как и чип М1 в новых MacBook. Повысится энергоэффективность - после заряда аккумулятора устройство будет работать дольше.
Большую яркость и контрастность обеспечит светодиодный экран Mini-LED, которым будет оснащена 12-дюймовая модель іPad. Новый порт для подключения внешней памяти и других периферийных устройств позволит синхронизировать данные быстрее, чем по технологии USB-C.
Кроме того, на сегодняшней презентации возможно покажут iPad mini (его последнее обновление было 2 года назад). Вероятно, устройство оснастят новым процессором, а диагональ дисплея увеличат за счет тонких лицевых рамок.
Обновленный компьютер iMac в 2021 году выйдет в пяти цветах. Ожидается, что дизайн устройства несколько изменится. Размер экрана устройства будет большим благодаря уменьшению толщины лицевых панелей.
Новые наушники от Apple третьего поколения будут похожи на прошлогоднюю модель, но их ножка станет короче. Также добавят сменные силиконовые насадки. AirPods 3 выйдут с улучшенными микрофонами и системой активного шумоподавления. Время работы без подзарядки увеличится.
Эту новинку от американской компании ждали еще в 2020 году и возможно, что производитель презентует GPS-маячок AirTag на Apple Spring Loaded сегодня.
Устройство представляет собой трекер-брелок для отслеживания и обнаружения потерянных предметов через специальное приложение FindMy. AirTag можно прикрепить к ключам, кошельку и другим важным аксессуарам.
Последнее обновление приставки Apple TV вышло в 2017 году, поэтому некоторые источники прогнозировали на апрель 2021 выход новой версии с более мощным процессором, увеличенным объемом встроенной памяти с конфигурацией 64 Гб и 128 Гб.
Если пульт от приставки потеряется в комнате, его можно будет быстро найти с помощью функции FindMy. Также Apple TV оснастят обновленным голосовым помощником Siri.
10 ноября 2020 года американская компания представила три новые модели ноутбуков (MacBook Air, MacBook Pro и MacBook Mini) с собственными процессорами и операционной системой.
Apple отказалась от процессоров производства Intel и презентовала чип М1 с единой архитектурой памяти и способностью обрабатывать 11 триллионов операций в секунду. Также осенью прошлого года вышла операционная система MacOS Big Sur. В ней обновлены протоколы защиты, а гаджеты с такой ОС разряжаются медленнее.
Напомним, новые модели iPhone12 Apple выпустила 13 октября 2020 года. Смартфоны вышли в четырех версиях с разными диагоналями (от 5,4 до 6,7 дюймов) и объемом памяти до 516 Гб.
При этом в американской компании сообщили, что в 2021 году ожидается очередное обновление линейки смартфонов. Новые модели под названием iPhone 12s презентуют во второй половине года. Они будут выпускаться с новым процессором A15 Bionic, получат камеру с лидаром, а вырез экрана под сенсор уменьшится.