Apple в квітні представить нові моделі iPad
Американська компанія Apple в квітні планує представити нові моделі iPad. Нові моделі будуть представлені на базі лінійки iPad Pro.
Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на джерела всередині компанії.
За словами джерела, нові iPad добре зарекомендували себе при роботі та навчанні з дому.
Нові iPad будуть мати ті ж розміри, що і моделі лінійки Pro - 11 і 12,9 дюйма. Пристрої будуть мати оновлений процесор, який не поступається більш швидкому чіпу M1 в останніх MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini. Також компанія планує включити міні-світлодіодний екран, принаймні, в більш велику модель, який був би яскравіше і з поліпшеною контрастністю.
Нові моделі будуть оснащені портом, який дозволить підключати додаткові зовнішні монітори, жорсткі диски і інші периферійні пристрої. При цьому він швидше синхронізує дані, ніж технологія USB-C.
У самій компанії інформацію поки не підтверджують.
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