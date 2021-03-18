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Apple в квітні представить нові моделі iPad

Новость на русском → США, Четвер 18 березня 2021 11:33
Apple в квітні представить нові моделі iPad Фото: Офіс Apple (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Американська компанія Apple в квітні планує представити нові моделі iPad. Нові моделі будуть представлені на базі лінійки iPad Pro.

Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на джерела всередині компанії.

За словами джерела, нові iPad добре зарекомендували себе при роботі та навчанні з дому.

Нові iPad будуть мати ті ж розміри, що і моделі лінійки Pro - 11 і 12,9 дюйма. Пристрої будуть мати оновлений процесор, який не поступається більш швидкому чіпу M1 в останніх MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini. Також компанія планує включити міні-світлодіодний екран, принаймні, в більш велику модель, який був би яскравіше і з поліпшеною контрастністю.

Нові моделі будуть оснащені портом, який дозволить підключати додаткові зовнішні монітори, жорсткі диски і інші периферійні пристрої. При цьому він швидше синхронізує дані, ніж технологія USB-C.

У самій компанії інформацію поки не підтверджують.

Раніше РБК-Україна писало про дизайн нових навушників від Apple.

Також повідомлялося, що недавно Samsung представив нові середньобюджетні смартфони. Їх ціни стартують від 9 999 грн.

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