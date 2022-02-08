Презентація від Apple та домагання у метавсесвіті: головне зі світу технологій за 7 лютого

Компанія Tesla зіткнулася зі скаргами про "фантомне" гальмування у власних автомобілів. Тим часом Meta додала нові функції в віртуальній реальності, аби боротися з випадками домагання у Horizon Worlds та Horizon Venues, а наступна презентація від Apple з кожним днем все ближче.

Головні новини зі світу технологій за 7 лютого - в матеріалі РБК-Україна .

Власники авто Tesla повідомляють про "фантомне гальмування"

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху отримала сплеск скарг від власників Tesla.

Ще в жовтні компанія відкликала оновлення Full Self-Driving через помилкові спрацювання системи автоматичного екстреного гальмування, втім кількість скарг після цього лише зросла.

"НАБДР знає про отримані скарги на систему запобігання фронтальному зіткненню та розглядає їх у рамках нашого процесу оцінки на основі оцінки ризиків... Якщо дані покажуть, що ризик може існувати, НАБДР буде діяти негайно", - відзначила прессекретар НАБДР Люсія Санчес.

Як додають власники Tesla, випадки "фантомного гальмування" спрацьовували через використання Tesla Autopilot або ж круїз-контролю.

Apple готується до весняної презентації

Компанія може провести наступну презентацію вже у самому початку весни.

Очікується, що Apple продемонструє:

iPhone SE третього покоління з підтримкою 5G;

оновлений iPad Air 2020, що матиме покращений процесор й можливість під’єднання до 5G;

комп'ютер Mac, який обладнаний чіпом Apple Silicon та 27-дюймовим екраном.

Водночас джерела стверджують, що плани Apple можуть змінитися через затримки виробництва.

SpaceX поділилась вражаючим відео запуску ракети

Компанія підприємця Ілона Маска продемонструвала процес відокремлення першого ступеня ракети Falcon 9 від другого, який відбувається після запуску двигуна Merlin.

More photos of Falcon 9's launch of the NROL-87 mission and first stage landing pic.twitter.com/IqbOW8N4cz — SpaceX (@SpaceX) February 3, 2022

Відео було знято під час відправи італійських супутників дистанційного зондування COSMO-SkyMed у космос.

Цього ж разу перший ступінь приземлився на земну платформу.

У Марка Цукерберга борються з випадками домагання у метавсесвіті

Компанія Meta заявила про ведення нової функції особистого простору у віртуальній реальності.

Усе почалося після скарги 43-річної жінки, яка розповіла про домагання у Horizon Venues. Нібито, чоловічі аватари оточили та почали чіплятись до неї, а також відпускати непристойні репліки.

Meta майже одразу відреагувала на інцидент.

"Персональні межі почнуть діяти сьогодні всюди Horizon Worlds і Horizon Venues, і за замовчуванням здаватиметься, що між вашим аватаром та іншими людьми відстань майже 4 фути. Згодом ми продовжимо вносити покращення, оскільки дізнаємося, як це впливає на досвід людей", - пише пресслужба Meta.

Згідно з даними компанії, нова функція встановлює визначені межі навколо аватара, внаслідок чого інші вже не матимуть змоги порушити ваш особистий простір. Теж саме стосується й рук - вони зникатимуть, якщо сторонній персонаж намагатиметься перетнути межу.

Фото: у Марка Цукерберга відреагували на домагання у метавсесвіті (oculus.com)

Meta погрожує блокуванням Instagram й Facebook на території Європи

Компанія не може отримувати конфіденційні дані жителів Європи на американських серверах через правила ЄС, які зобов’язують союз зберігати їх виключно у межах власної юрисдикції.

"Якщо ми не можемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо, або між ними, або якщо нам заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги, спосіб, яким ми надаємо наші послуги чи наша здатність таргетувати рекламу", — йдеться у заяві від Meta.

Компанія Цукерберга розраховує домовитись з ЄС у 2022 році, однак, історія може закінчитись тим, що Meta все ж доведеться відмовитись від надання доступу до власної продукції на території Європи.