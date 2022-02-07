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Instagram та Facebook можуть заблокувати в Європі

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Понеділок 07 лютого 2022 16:38
Instagram та Facebook можуть заблокувати в Європі Фото: Meta може закрити Facebook та Instagram в Європі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, може заблокувати роботу соцмереж Instagram й Facebook на території Європи. Усе через правила про використання персональних даних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mashable.

Відповідно до європейських правил використання даних, Meta не може отримувати дані жителів Європи на американських серверах. Водночас це питання є вирішальним для компанії щодо її бізнесу як у плані роботи, так і для реклами.

Відповідно до закону ЄС, конфіденційні дані користувачів зберігаються виключно у межах юрисдикції союзу.

"Якщо ми не можемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо, або між ними, або якщо нам заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги, спосіб, яким ми надаємо наші послуги чи наша здатність таргетувати рекламу", — йдеться у заяві від Meta.

Meta сподівається, що їй вдасться досягти нових угод у 2022 році, однак якщо цього не станеться, то компанії, ймовірно, доведеться відмовитись від надання низки своїх продуктів у Європі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у компанії Meta відреагували на скарги про домагання та додали нові функції до віртуальної реальності.

Зокрема, Facebook вперше в історії не виріс за кількістю активних користувачів.

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