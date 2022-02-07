SpaceX показала захоплююче відео запуску ракети Falcon 9

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, поділилася кадрами запуску ракети-носія Falcon 9. На відео можна побачити відділення першого ступеня під час виконання нещодавньої місії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал SpaceX.

1 лютого компанія Маска відправила на орбіту італійський супутник дистанційного зондування COSMO-SkyMed.

Під час успішного запуску ракети Falcon 9, через деякий час польоту, а саме після запуску двигуна Merlin - відбувається відокремлення обтічників корисного навантаження й самих ступенів.

More photos of Falcon 9's launch of the NROL-87 mission and first stage landing pic.twitter.com/IqbOW8N4cz — SpaceX (@SpaceX) February 3, 2022

Цього ж разу, перший ступінь приземлився не на платформу, що розташована в океані, а на землю.

Чим особлива Falcon 9?

Багаторазова ракета середньої вантажності, здатна запускати у космос вантаж вагою до 22,8 тонни.

Під час запуску, Falcon 9 здатна розігнатися до швидкості 5000 км/год, після чого двигун першого ступеня вимикається і він відокремлюється від другого. Після цього він знову вмикає його та повертається на платформу.