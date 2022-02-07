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SpaceX показала захоплююче відео запуску ракети Falcon 9

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Понеділок 07 лютого 2022 17:10
SpaceX показала захоплююче відео запуску ракети Falcon 9 Фото: ракета-носій Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, поділилася кадрами запуску ракети-носія Falcon 9. На відео можна побачити відділення першого ступеня під час виконання нещодавньої місії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал SpaceX.

1 лютого компанія Маска відправила на орбіту італійський супутник дистанційного зондування COSMO-SkyMed.

Під час успішного запуску ракети Falcon 9, через деякий час польоту, а саме після запуску двигуна Merlin - відбувається відокремлення обтічників корисного навантаження й самих ступенів.

Цього ж разу, перший ступінь приземлився не на платформу, що розташована в океані, а на землю.

Чим особлива Falcon 9?

Багаторазова ракета середньої вантажності, здатна запускати у космос вантаж вагою до 22,8 тонни.

Під час запуску, Falcon 9 здатна розігнатися до швидкості 5000 км/год, після чого двигун першого ступеня вимикається і він відокремлюється від другого. Після цього він знову вмикає його та повертається на платформу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX готується до нової презентації щодо надважкої ракети Starship вже 10 лютого. Перший орбітальний політ ракети запланований вже цього березня.

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