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У Марка Цукерберга відреагували на домагання у метавсесвіті

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Понеділок 07 лютого 2022 12:37
У Марка Цукерберга відреагували на домагання у метавсесвіті Фото: у Марка Цукерберга відреагували на домагання у метавсесвіті (oculus.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, заявила про введення функції особистого простору у Horizon Worlds та Horizon Venues. Це сталося після скарг на домагання у віртуальній реальності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Oculus.

З чого усе почалося?

Видання Daily Mail розповіло про 43-річну жінку, яка поскаржилась на домагання у сервісі Horizon Venues. За її словами, під час гри троє чоловічих аватарів, нібито, оточили її жіночого персонажа та протягом декількох хвилин відпускали непристойні репліки у її бік та робили скріншоти. У результаті чого постраждалій довелося вийти.

Як відреагувала Meta?

"Персональні межі почнуть діяти сьогодні всюди Horizon Worlds і Horizon Venues, і за замовчуванням здаватиметься, що між вашим аватаром та іншими людьми відстань майже 4 фути. Згодом ми продовжимо вносити покращення, оскільки дізнаємося, як це впливає на досвід людей", - пише пресслужба Meta.

У Марка Цукерберга відреагували на домагання у метавсесвіті

Фото: у Марка Цукерберга відреагували на домагання у метавсесвіті (oculus.com)

Зазначається, що функція не підпускатиме нікого до вашого аватара до визначеної межі. Також нововведення грунтується вже на існуючих заходах - руки персонажів зникали, якщо вони втручалися у чийсь особистий простір.

Нова функція буде ввімкнутою за замовчуванням. Загалом вона повинна встановити додаткові поведінкові норми у віртуальній реальності.

Також компанія планує нові елементи керування й змін інтерфейсу користувача у майбутньому. Це дозволить кожному налаштовувати особисті межі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Facebook вперше в історії не виріс за кількістю активних користувачів.Також сьогодні Meta планує побудувати найшвидший комп'ютер у світі.

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Марк Цукерберг
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