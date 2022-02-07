У Марка Цукерберга відреагували на домагання у метавсесвіті
Компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, заявила про введення функції особистого простору у Horizon Worlds та Horizon Venues. Це сталося після скарг на домагання у віртуальній реальності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Oculus.
З чого усе почалося?
Видання Daily Mail розповіло про 43-річну жінку, яка поскаржилась на домагання у сервісі Horizon Venues. За її словами, під час гри троє чоловічих аватарів, нібито, оточили її жіночого персонажа та протягом декількох хвилин відпускали непристойні репліки у її бік та робили скріншоти. У результаті чого постраждалій довелося вийти.
Як відреагувала Meta?
"Персональні межі почнуть діяти сьогодні всюди Horizon Worlds і Horizon Venues, і за замовчуванням здаватиметься, що між вашим аватаром та іншими людьми відстань майже 4 фути. Згодом ми продовжимо вносити покращення, оскільки дізнаємося, як це впливає на досвід людей", - пише пресслужба Meta.
Фото: у Марка Цукерберга відреагували на домагання у метавсесвіті (oculus.com)
Зазначається, що функція не підпускатиме нікого до вашого аватара до визначеної межі. Також нововведення грунтується вже на існуючих заходах - руки персонажів зникали, якщо вони втручалися у чийсь особистий простір.
Нова функція буде ввімкнутою за замовчуванням. Загалом вона повинна встановити додаткові поведінкові норми у віртуальній реальності.
Також компанія планує нові елементи керування й змін інтерфейсу користувача у майбутньому. Це дозволить кожному налаштовувати особисті межі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Facebook вперше в історії не виріс за кількістю активних користувачів.Також сьогодні Meta планує побудувати найшвидший комп'ютер у світі.