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Претендент на пост глави партії Меркель заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 15:28
Претендент на пост глави партії Меркель заразився коронавірусом
Фото: Фрідріх Мерц (twitter.com/SPIEGEL_alles)

Фриндих Мерц до кінця наступного тижня буде поміщений на карантин вдома

Один з основних претендентів на пост глави партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заразився коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Як повідомляється, Мерц до кінця наступного тижня буде поміщений на карантин вдома.

"Тест на коронавірус, який я зробив у неділю, позитивний. Я буду перебувати на карантині вдома до кінця наступного тижня", - заявив Мерц.

Нагадаємо, 12 березня на засіданні партія Християнсько-демократичний союз ухвалила рішення відкласти проведення з'їзду, на якому мали обрати нового лідера політичної сили, з-за коронавіруса.

Відзначимо, що в Німеччині одразу два політика оголосили про намір висунути свої кандидатури на посаду голови Християнсько-демократичного союзу. Одним з претендентів став прем'єр-міністр землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет. Другим - колишній голова фракції ХДС/ХСС у бундестазі Фрідріх Мерц.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що коронавірусом можуть заразитися до 70% німців.

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