Меркель заявила, що коронавірусом можуть заразитися до 70% німців

Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Близько 58 мільйонів громадян Німеччини можуть бути інфіковані з часом, заявила Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що коронавірусом COVID-19 можуть заразитися до 70% населення країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За її словами, з часом вірусом можуть заразитися близько 58 мільйонів німців.

"Коли є вірус, не існує від нього терапії і у населення немає від нього імунітету, то інфікується 60-70% населення", - заявила Меркель на прес-конференції в Берліні.

Оскільки досі не існує вакцини від коронавірусу, основну увагу Німеччина приділить уповільненню розповсюдження інфекції, додала Меркель.

Станом на 11 березня, в Європейському регіоні зафіксовано понад 18 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19. Від вірусу померли 715 осіб.

Найбільше заражених в Італії - понад 10 тис. осіб. Майже 2 тис. інфікованих коронавірусом у Франції, 1,6 тис. - в Іспанії та трохи більше тисячі - в Німеччині.

Раніше Європейський союз вирішив виділити 25 млрд євро для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу в Європі.

У зв'язку зі спалахом вірусу, сьогодні Кабінет міністрів України ввів карантин на всій території країни до 3 квітня. Також для недопущення поширення інфекції деякі обмеження ввела влада Києва.