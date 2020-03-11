ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меркель заявила, що коронавірусом можуть заразитися до 70% німців

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 14:31
Меркель заявила, що коронавірусом можуть заразитися до 70% німців
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Близько 58 мільйонів громадян Німеччини можуть бути інфіковані з часом, заявила Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що коронавірусом COVID-19 можуть заразитися до 70% населення країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За її словами, з часом вірусом можуть заразитися близько 58 мільйонів німців.

"Коли є вірус, не існує від нього терапії і у населення немає від нього імунітету, то інфікується 60-70% населення", - заявила Меркель на прес-конференції в Берліні.

Оскільки досі не існує вакцини від коронавірусу, основну увагу Німеччина приділить уповільненню розповсюдження інфекції, додала Меркель.

Станом на 11 березня, в Європейському регіоні зафіксовано понад 18 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19. Від вірусу померли 715 осіб.

Найбільше заражених в Італії - понад 10 тис. осіб. Майже 2 тис. інфікованих коронавірусом у Франції, 1,6 тис. - в Іспанії та трохи більше тисячі - в Німеччині.

Раніше Європейський союз вирішив виділити 25 млрд євро для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу в Європі.

У зв'язку зі спалахом вірусу, сьогодні Кабінет міністрів України ввів карантин на всій території країни до 3 квітня. Також для недопущення поширення інфекції деякі обмеження ввела влада Києва.

У КМДА розповіли подробиці обмежень у Києві через коронавірус Кабмін повідомив подробиці про введення карантину в Україні
Новини України ГерманияАнгела МеркельКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся