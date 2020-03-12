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Вибори нового голови партії Меркель відклали через коронавірус

Новини » Політика     12.03.2020 - 19:02
Вибори нового голови партії Меркель відклали через коронавірус
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Партійне зібрання було заплановано на 25 квітня

В Німеччині Христианско-демократичний союз вирішив відкласти проведення з'їзду, на якому мали обрати нового лідера політичної сили, через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Партійне зібрання було заплановано на 25 квітня, проте про нову дату з'їзду поки не встановлена.

Рішення перенести з'їзд ХДС було погоджено з усіма кандидатами на пост голови партії, заступниками голови партії та генеральним секретарем.

Також у партії зазначили, що всі публічні заходи політсили були скасовані до Великодня.

Відзначимо, що в Німеччині одразу два політики оголосили про намір висунути свої кандидатури на посаду голови Християнсько-демократичного союзу. Одним з претендентів став прем'єр-міністр землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет. Другим - колишній голова фракції ХДС/ХСС у бундестазі Фрідріх Мерц.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що коронавірусом можуть заразитися до 70% німців.

Європейський союз вирішив виділити 25 млрд євро для боротьби з наслідками епідемії коронавіруса в Європі.

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