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ЄС виділить 25 млрд євро на боротьбу з коронавірусом

Новини » В світі     11.03.2020 - 11:57
ЄС виділить 25 млрд євро на боротьбу з коронавірусом
Ілюстративне фото (facebook.com eucouncil)

27 глав держав і урядів ЄС затвердили фонд для боротьби з вірусом

Країни Євросоюзу домовилися залучити близько 25 млрд євро для боротьби з економічними наслідками епідемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Таке рішення ухвалили 27 глав держав та урядів за підсумками тригодинної відеоконференції.

За словами голови Європейської комісії (ЄК) Урсули фон дер Лейєн, 7,5 млрд євро ЄК виділить з власних коштів, щоб якомога швидше допомогти країнам, які постраждали від епідемії коронавірусу найбільше - Італії, Франції та Німеччині.

За словами президента Ради Європи Шарля Мішеля, ЄС буде діяти спільно і дуже швидко.

"Співпраця - наша мета. Ми повинні сповільнити поширення вірусу, ухваливши відповідні заходи", - зазначив Мішель.

Нагадаємо, єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Киріакідес заявила, що в найближчі тижні країни Європейського союзу очікує збільшення числа випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають реальною загрозу пандемії нового коронавірусу COVID-19.

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