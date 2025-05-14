Претендент на Лигу конференций забрал призы тура УПЛ
Украинская Премьер-лига по итогам очередного тура определила лучших игрока и тренера - призы достались представителям львовских "Карпат".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Лупашко и Чачуа - герои тура
Лучшим тренером 28-го тура эксперты, среди которых и представитель РБК-Украина, признали наставника львовских "Карпат" Владислава Лупашко. Его подопечные в очень напряженном и эмоциональном матче одержали волевую победу над "Александрией" (2:1), и поднялись в таблице на четвертую строчку, что дает право на участие в европейской Лиге конференций.
В топ-3 рейтинга вошли также Василий Кобин ("Ингулец") и Руслан Костышин ("Колос"). Немного отстал от них Александр Кучер ("Черноморец").
Владислав Лупашко (фото: ФК "Карпаты")
Звание лучшего игрока 28-го тура с тотальным преимуществом по набранным баллам получил герой матча "Карпаты" - "Александрия" Амбросий Чачуа. Лидер львовян сначала заработал пенальти, после которого "Карпаты" сравняли счет, а на 90+5-й минуте принес своей команде победу.
В топ-5 рейтинга игроков вошли также Ярослав Ракицкий ("Черноморец"), Иван Пахолюк ("Колос"), Виталий Фарасеенко ("Ингулец") и Олег Горин ("Рух").
Новые лица в символической сборной
Символическую сборную 28-го тура составили представители пяти клубов. На этот раз в ней достаточно новых лиц.
Команда лучших имеет такой вид: Пахолюк ("Колос") - Сидней ("Левый Берег"), Ракицкий ("Черноморец"), Горин ("Рух"), Полегенко ("Карпаты") - Лосенко, Фарасеенко (оба - "Ингулец"), Чачуа ("Карпаты"), Теллес ("Колос"), Хобленко ("Черноморец") - Фаал ("Рух").
Всего эксперты вспоминали 37 футболистов и 7 тренеров на звание героев 28-го тура, а также 72 кандидата в символическую сборную.
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