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Претендент на Лигу конференций забрал призы тура УПЛ

Киев, Среда 14 мая 2025 15:14
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Претендент на Лигу конференций забрал призы тура УПЛ Фото: Амбросий Чачуа - лучший игрок 28-го тура (ФК "Карпаты")
Автор: Андрей Костенко

Украинская Премьер-лига по итогам очередного тура определила лучших игрока и тренера - призы достались представителям львовских "Карпат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Лупашко и Чачуа - герои тура

Лучшим тренером 28-го тура эксперты, среди которых и представитель РБК-Украина, признали наставника львовских "Карпат" Владислава Лупашко. Его подопечные в очень напряженном и эмоциональном матче одержали волевую победу над "Александрией" (2:1), и поднялись в таблице на четвертую строчку, что дает право на участие в европейской Лиге конференций.

В топ-3 рейтинга вошли также Василий Кобин ("Ингулец") и Руслан Костышин ("Колос"). Немного отстал от них Александр Кучер ("Черноморец").

Претендент на Лигу конференций забрал призы тура УПЛ

Владислав Лупашко (фото: ФК "Карпаты")

Звание лучшего игрока 28-го тура с тотальным преимуществом по набранным баллам получил герой матча "Карпаты" - "Александрия" Амбросий Чачуа. Лидер львовян сначала заработал пенальти, после которого "Карпаты" сравняли счет, а на 90+5-й минуте принес своей команде победу.

В топ-5 рейтинга игроков вошли также Ярослав Ракицкий ("Черноморец"), Иван Пахолюк ("Колос"), Виталий Фарасеенко ("Ингулец") и Олег Горин ("Рух").

Новые лица в символической сборной

Символическую сборную 28-го тура составили представители пяти клубов. На этот раз в ней достаточно новых лиц.

Команда лучших имеет такой вид: Пахолюк ("Колос") - Сидней ("Левый Берег"), Ракицкий ("Черноморец"), Горин ("Рух"), Полегенко ("Карпаты") - Лосенко, Фарасеенко (оба - "Ингулец"), Чачуа ("Карпаты"), Теллес ("Колос"), Хобленко ("Черноморец") - Фаал ("Рух").

Всего эксперты вспоминали 37 футболистов и 7 тренеров на звание героев 28-го тура, а также 72 кандидата в символическую сборную.

Претендент на Лигу конференций забрал призы тура УПЛ

Ранее рассказали, как "Шахтер" может напрямую выйти в Лигу Европы.

Также сообщили, что лучшего бомбардира чемпионата Украины зовут в АПЛ.

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