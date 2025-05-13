"Шахтер" может напрямую выйти в Лигу Европы: объясняем сложный сценарий
Финал Кубка Украины 14 мая между "Динамо" и "Шахтером" может стать ключом к участию "горняков" в следующем розыгрыше Лиги Европы.
РБК-Украина рассказывает, при каких раскладах донецкий клуб попадет в ЛЕ.
Как работает украинская квота?
Если Кубок выиграет "Шахтер", именно он получит путевку в ЛЕ. Если же трофей достанется "Динамо", тогда еврокубковое место переходит ко второй команде УПЛ (в следующем сезоне представитель Украины будет стартовать в этом турнире с первого раунда квалификации).
Но для "Шахтера" существует один шанс попасть в групповой этап Лиги Европы напрямую - через хитросплетения регламента УЕФА.
Как это возможно?
Победитель Лиги конференций автоматически проходит в группу Лиги Европы. Но если он уже гарантирует себе участие в ЛЕ или ЛЧ через национальный чемпионат, тогда одно место в группе освобождается.
Это вакантное место получит клуб с самым высоким индивидуальным рейтингом среди тех, кто участвует в квалификации Лиги Европы. Но важно: он должен быть либо обладателем национального Кубка, либо самым высоким представителем своего чемпионата.
Сейчас "Шахтер" - четвертый в этом рейтинге среди претендентов.
Что должно произойти, чтобы "Шахтер" получил прямую путевку в ЛЕ?
- "Шахтер" должен выиграть Кубок Украины. Без этого все остальное не имеет значения.
- "Челси" или "Бетис" должны финишировать в еврокубковой зоне. Обе команды - финалисты Лиги конференций. "Бетис" в чемпионате идет в зоне ЛЕ. "Челси" - в зоне ЛЧ. Это освободит место в группе ЛЕ.
- "Порту" не должен быть четвертым в чемпионате Португалии. Сейчас клуб занимает третье место, но "Брага" еще может подвинуть подопечных Мартина Ансельми. 17 мая "Брага" играет против "Бенфики" Анатолия Трубина, поэтому украинский голкипер может помочь своему бывшему клубу.
- "Фейенорд" не должен финишировать четвертым в Эредивизи. Пока команда Робина ван Перси - третья, но впереди еще матчи против "Валвейка" (14 мая) и "Геренвена" (18 мая).
- Загребское "Динамо" должно не попасть в ЛЕ. Здесь два варианта: либо "синие" не финишируют вторым в чемпионате Хорватии, либо "Риека" выиграет Кубок Хорватии у "Славена". По состоянию на сейчас загребцы идут вторыми, но таблица еще очень плотная, и в заключительных турах все может измениться.
Если все эти условия сбудутся, "Шахтер" получит уникальный шанс обойти отбор и сразу попасть в групповой этап Лиги Европы.
Что известно о финале Кубка Украины
Финал Кубка Украины сезона 2024/2025 состоится 14 мая 2025 года на Центральном стадионе Житомира. Начало матча - в 18:30.
Бесплатно поединок можно будет смотреть на YouTube-канале УПЛ ТВ. Также трансляция будет доступна на платформе MEGOGO в разделе "MEGOGO Спорт" (по подписке) и на телеканале УПЛ ТВ, доступном в пакетах телевизионных операторов.
Цены билетов на финал Классического стартуют от 1000 гривен. Они продаются частями и их количество ограничено.
Напомним, что в 28 туре "Шахтер" и "Динамо" потеряли очки в борьбе за "золото" и "серебро" УПЛ.
Однако "Александрия", которая идет второй, тоже не смогла пока гарантировать себе попадание в ЛЕ.
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