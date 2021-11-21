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Прем'єр Судану повернувся на посаду після військового перевороту

Автор: Дмитро Левицький

Після перевороту у Судані військові, які захопили владу, уклали угоди з усунутим прем'єр-міністром Абдаллою Гамдоком. Військові погодилися, щоб він повернувся на свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Суданські військові також погодилися звільнити з-під варти інших урядовців, які були ув'язнені під час перевороту в жовтні. Гамдок керуватиме урядом Судану до проведення парламентських виборів у 2023 році.

Однак Гамдок, якого звільнили з-під домашнього арешту, буде перебувати під наглядом військових.

Нагадаємо, військовий переворот у Судані стався 25 жовтня. Військові затримали міністрів та главу уряду, після чого оголосили в країні надзвичайний стан.

Військовий переворот у Судані спровокував акції протесту. Не обійшлося без кровопролиття.

Як писало РБК-Україна, українським громадянам рекомендували утриматися від поїздок в Судан.

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