Прем'єр Судану повернувся на посаду після військового перевороту

Після перевороту у Судані військові, які захопили владу, уклали угоди з усунутим прем'єр-міністром Абдаллою Гамдоком. Військові погодилися, щоб він повернувся на свою посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Суданські військові також погодилися звільнити з-під варти інших урядовців, які були ув'язнені під час перевороту в жовтні. Гамдок керуватиме урядом Судану до проведення парламентських виборів у 2023 році.
Однак Гамдок, якого звільнили з-під домашнього арешту, буде перебувати під наглядом військових.
Нагадаємо, військовий переворот у Судані стався 25 жовтня. Військові затримали міністрів та главу уряду, після чого оголосили в країні надзвичайний стан.
Військовий переворот у Судані спровокував акції протесту. Не обійшлося без кровопролиття.
Як писало РБК-Україна, українським громадянам рекомендували утриматися від поїздок в Судан.