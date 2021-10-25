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У Судані військові ввели режим НС і розпустили уряд після держперевороту

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Хартум, Понеділок 25 жовтня 2021 15:24
У Судані військові ввели режим НС і розпустили уряд після держперевороту Фото: військові Судану після держперевороту розпустили уряд (alarabiya.net)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховний генерал Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив в країні режим НС і розпустив уряд. Він також заявив, що вибори в країні пройдуть влітку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News.

Як передає агентство, генерал оголосив про введення в країні надзвичайного стану і розпуск уряду через кілька годин після арешту глави Кабінету Міністрів Абдалли Хамдука, ряду високопоставлених чиновників і лідерів політичних партій.

"Ми вирішили оголосити надзвичайний стан по всій країні", - заявив Бурхан в телезверненні.

Він також оголосив про розпуск перехідної суверенної ради і Кабінету Міністрів. За його словами, керувати країною буде незалежний уряд, до якого увійдуть представники молоді. Воно діятиме до виборів, які пройдуть у липні 2023 року.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня в Судані військові здійснили спробу державного перевороту. Після цього в столиці країни - Хартумі - люди вийшли на протести проти захоплення влади. Під час них спалахнули сутички. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь по учасниках акції.

Відзначимо, на тлі подій в Судані МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в цю країну.

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