У Судані військові ввели режим НС і розпустили уряд після держперевороту
Верховний генерал Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив в країні режим НС і розпустив уряд. Він також заявив, що вибори в країні пройдуть влітку 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News.
Як передає агентство, генерал оголосив про введення в країні надзвичайного стану і розпуск уряду через кілька годин після арешту глави Кабінету Міністрів Абдалли Хамдука, ряду високопоставлених чиновників і лідерів політичних партій.
"Ми вирішили оголосити надзвичайний стан по всій країні", - заявив Бурхан в телезверненні.
Він також оголосив про розпуск перехідної суверенної ради і Кабінету Міністрів. За його словами, керувати країною буде незалежний уряд, до якого увійдуть представники молоді. Воно діятиме до виборів, які пройдуть у липні 2023 року.
Нагадаємо, вранці 25 жовтня в Судані військові здійснили спробу державного перевороту. Після цього в столиці країни - Хартумі - люди вийшли на протести проти захоплення влади. Під час них спалахнули сутички. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь по учасниках акції.
Відзначимо, на тлі подій в Судані МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в цю країну.