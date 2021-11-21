Премьер Судана вернулся на пост после военного переворота

После переворота в Судане военные, захватившие власть, заключили соглашения с премьер-министром Абдаллой Гамдоком. Военные согласились, чтобы он вернулся на свой пост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Суданские военные также согласились освободить из-под стражи других чиновников, которые были заключены в тюрьму во время переворота в октябре. Гамдок будет руководить правительством Судана до проведения парламентских выборов в 2023 году.
Однако Гамдок, которого освободили из-под домашнего ареста, будет находиться под наблюдением военных.
Напомним, военный переворот в Судане произошел 25 октября. Военные задержали министров и главу правительства, после чего объявили в стране чрезвычайное положение.
Военный переворот в Судане спровоцировал акции протеста. Не обошлось без кровопролития.
Как писало РБК-Украина, украинским гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в Судан.