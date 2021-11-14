У Судані військові розігнали протести стріляниною і сльозогінним газом: є загиблі

В столиці Судану Хартумі та інших містах пройшли протести, спрямовані проти військового перевороту. В результаті розгону протестів військовими загинули 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Судані люди вийшли на протести після того, як військові, які захопили владу, оголосили про нову правлячу раду, що виключає громадянську коаліцію. Військові почали розганяти протестувальників, як тільки ті почали збиратися.

За словами очевидців, вони застосували сльозогінний газ і переслідували демонстрантів по провулках, щоб перешкодити їм дістатися до центральних місць зустрічі.

Більшість протестувальників розійшлися з власної ініціативи на заході, хоча сльозогінний газ і стрілянина тривали приблизно до 20:00 в Північному Хартумі. За оцінками очевидців, число протестуючих в Хартумі обчислюється десятками тисяч, а в інших містах спостерігається велике скупчення людей, в результаті чого загальна кількість людей по всій країні досягає сотень тисяч.

Центральний Комітет Суданських лікарів, який пов'язаний з протестним рухом, заявив, що демонстрації в Хартумі "піддавалися надмірним репресіям з використанням всіх форм сили, включаючи бойові патрони".

У Хартумі, Омдурман і північному Хартумі чотири людини були вбиті бойовим вогнем і один задихнувся від сльозогінного газу. Доступ до лікарень ускладнений, оскільки військові штурмували лікарню Аль-Арбаїн в Омдурмані, б'ючи медичний персонал і заарештовуючи поранених протестувальників.