Українців закликають утриматися від поїздок до Судану: що сталося

Міністерство закордонних справ звернулося до громадян. Так, українцям рекомендують тимчасово утриматися від поїздок до Судану (країна на північному сході Африки).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

"Уважно слідкуємо за розвитком ситуації в Хартумі (столиця Судану - ред.). Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що українці, які наразі знаходяться на території Судану, можуть звернутися на гарячу лінію посольства України в Єгипті.