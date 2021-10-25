Українців закликають утриматися від поїздок до Судану: що сталося
Міністерство закордонних справ звернулося до громадян. Так, українцям рекомендують тимчасово утриматися від поїздок до Судану (країна на північному сході Африки).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.
"Уважно слідкуємо за розвитком ситуації в Хартумі (столиця Судану - ред.). Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці", - написав Ніколенко.
Він зазначив, що українці, які наразі знаходяться на території Судану, можуть звернутися на гарячу лінію посольства України в Єгипті.
Зазначимо, у Судані група військових здійснила спробу державного перевороту. Так, сьогодні вранці вони затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука та ще щонайменше чотирьох членів уряду.