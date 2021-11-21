Прем'єр Судану повернувся на посаду після військового перевороту

Після перевороту у Судані військові, які захопили владу, уклали угоди з усунутим прем'єр-міністром Абдаллою Гамдоком. Військові погодилися, щоб він повернувся на свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Суданські військові також погодилися звільнити з-під варти інших урядовців, які були ув'язнені під час перевороту в жовтні. Гамдок керуватиме урядом Судану до проведення парламентських виборів у 2023 році.

Однак Гамдок, якого звільнили з-під домашнього арешту, буде перебувати під наглядом військових.