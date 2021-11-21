ru ua
Нд, 21 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Прем'єр Судану повернувся на посаду після військового перевороту

Новость на русском →
Судан, Неділя 21 листопада 2021 20:58
Прем'єр Судану повернувся на посаду після військового перевороту Фото: Абдалла Гамдок, прем'єр Судану (flickr.com/uneca)
Автор: Дмитро Левицький

Після перевороту у Судані військові, які захопили владу, уклали угоди з усунутим прем'єр-міністром Абдаллою Гамдоком. Військові погодилися, щоб він повернувся на свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Суданські військові також погодилися звільнити з-під варти інших урядовців, які були ув'язнені під час перевороту в жовтні. Гамдок керуватиме урядом Судану до проведення парламентських виборів у 2023 році.

Однак Гамдок, якого звільнили з-під домашнього арешту, буде перебувати під наглядом військових.

Нагадаємо, військовий переворот у Судані стався 25 жовтня. Військові затримали міністрів та главу уряду, після чого оголосили в країні надзвичайний стан.

Військовий переворот у Судані спровокував акції протесту. Не обійшлося без кровопролиття.

Як писало РБК-Україна, українським громадянам рекомендували утриматися від поїздок в Судан.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судан Держпереворот
NEWS
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи