Премьер Судана вернулся на пост после военного переворота

После переворота в Судане военные, захватившие власть, заключили соглашения с премьер-министром Абдаллой Гамдоком. Военные согласились, чтобы он вернулся на свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Суданские военные также согласились освободить из-под стражи других чиновников, которые были заключены в тюрьму во время переворота в октябре. Гамдок будет руководить правительством Судана до проведения парламентских выборов в 2023 году.

Однако Гамдок, которого освободили из-под домашнего ареста, будет находиться под наблюдением военных.