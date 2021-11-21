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Премьер Судана вернулся на пост после военного переворота

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Судан, Воскресенье 21 ноября 2021 20:58
Премьер Судана вернулся на пост после военного переворота Фото: Абдалла Гамдок, премьер Судана (flickr.com/uneca)
Автор: Дмитрий Левицкий

После переворота в Судане военные, захватившие власть, заключили соглашения с премьер-министром Абдаллой Гамдоком. Военные согласились, чтобы он вернулся на свой пост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Суданские военные также согласились освободить из-под стражи других чиновников, которые были заключены в тюрьму во время переворота в октябре. Гамдок будет руководить правительством Судана до проведения парламентских выборов в 2023 году.

Однако Гамдок, которого освободили из-под домашнего ареста, будет находиться под наблюдением военных.

Напомним, военный переворот в Судане произошел 25 октября. Военные задержали министров и главу правительства, после чего объявили в стране чрезвычайное положение.

Военный переворот в Судане спровоцировал акции протеста. Не обошлось без кровопролития.

Как писало РБК-Украина, украинским гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в Судан.

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