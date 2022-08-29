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Прем'єр Польщі про візовий бан для росіян: не час використовувати гроші туристів з РФ

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща вважає, що ЄС повинен заблокувати туристичні візи громадян Росії, а також обмежити в'їзд для російських олігархів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Парижу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на wPolsce.

"Сьогодні не час використовувати гроші російських туристів. Ми повинні надіслати рішучий сигнал усім громадянам Росії, що ваші дії, які ви робите на підтримку Путіна, є неприпустимими, навіть злочинними", - заявив глава польського уряду.

Моравецький також нагадав про російських олігархів, які відпочивають на європейських курортах та водночас фінансують війну в Україні. Він підкреслив, що Польща підтримує рішучі дії щодо візового бану для росіян.

"Польща, разом з Фінляндією та країнами Балтії, серед тих країн, які підтримують більш рішучий підхід до блокування всіх віз для російських громадян", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що в ЄС все ще немає єдиної думки про введення візових санкцій для громадян РФ.

До прикладу, у Німеччині виступили проти візових обмежень. Тим часом Чехія пропонує альтернативу.

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