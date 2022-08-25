Торкнеться білорусів. Чехія запропонує альтернативу візовому бану для росіян
На зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу чеська сторона запропонує альтернативу повному візовому бану для громадян Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, він запропонує повністю призупинити спрощений візовий режим з Росією і Білоруссю. Це обговорюватиметься на зустрічі у Празі наступного тижня.
Відзначимо, даний крок не передбачає візовий бан для російських туристів, на чому наполягає, наприклад, Естонія та інші країни. Але це збільшить час обробки віз, вимагатиме більше документації та підніме витрати з 35 до 80 євро.
Ліпавський підкреслив, що думки країн ЄС щодо візового бана розділилися. Німеччина залишається одним з найзавзятіших супротивників.
Нагадаємо, раніше Угорщина теж заявила, що не вводитиме візові обмеження щодо громадян Російської Федерації.
Незважаючи на позицію окремих членів, кілька країн-учасниць Євросоюзу все-таки можуть запровадити заборону на видачу віз для росіян.
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