Премьер Польши о визовом бане для россиян: не время использовать деньги туристов из РФ

Польша считает, что ЕС должен заблокировать туристические визы граждан России, а также ограничить въезд для российских олигархов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Париж, сообщает РБК-Украина со ссылкой на wPolsce .

"Сегодня не время использовать деньги российских туристов. Мы должны послать решительный сигнал всем гражданам России, что ваши действия, которые вы делаете в поддержку Путина, являются недопустимыми, даже преступными", - заявил глава польского правительства.

Моравецкий также напомнил о российских олигархах, которые отдыхают на европейских курортах и одновременно финансируют войну в Украине. Он подчеркнул, что Польша поддерживает решительные действия по визовому бану для россиян.

"Польша, вместе с Финляндией и странами Балтии, среди тех стран, которые поддерживают более решительный подход к блокированию всех виз для российских граждан", - отметил премьер.