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Премьер Польши о визовом бане для россиян: не время использовать деньги туристов из РФ

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша считает, что ЕС должен заблокировать туристические визы граждан России, а также ограничить въезд для российских олигархов.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Париж, сообщает РБК-Украина со ссылкой на wPolsce.

"Сегодня не время использовать деньги российских туристов. Мы должны послать решительный сигнал всем гражданам России, что ваши действия, которые вы делаете в поддержку Путина, являются недопустимыми, даже преступными", - заявил глава польского правительства.

Моравецкий также напомнил о российских олигархах, которые отдыхают на европейских курортах и одновременно финансируют войну в Украине. Он подчеркнул, что Польша поддерживает решительные действия по визовому бану для россиян.

"Польша, вместе с Финляндией и странами Балтии, среди тех стран, которые поддерживают более решительный подход к блокированию всех виз для российских граждан", - отметил премьер.

Напомним, что в ЕС все еще нет единого мнения о введении визовых санкций для граждан РФ.

К примеру, в Германии выступили против визовых ограничений. Между тем Чехия предлагает альтернативу.

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