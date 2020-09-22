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Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів

Вівторок 22 вересня 2020 06:40
Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів
Фото: Едвард Сноуден (из открытых источников)
Автор: Инна Собора

Екс-співробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден погодився виплатити уряду країни понад 5 млн доларів. Ці гроші він отримав за продаж мемуарів і публічні виступи.

Про це повідомляє CNN.

Американська влада звернулися до суду з позовом про те, що книга і виступи Сноудена порушують його домовленості про нерозголошення даних, отриманих за час роботи в американських спецслужбах. Тому всі доходи від продажів і публікації книги повинні належати США.

Сноуден заробив 4,2 млн доларів на продажах книги. Крім того, отримали понад 1 млн доларів за 56 виступів, під час яких нібито теж повідомляв секрет інфомацию.

Адвокат Сноудена підкреслила, що досягнута угода з урядом не означає негайного отримання владою доступу до грошей. Сноуден ще планує оскаржити більш ранній судовий вердикт про свою відповідальність за розголошення відомостей.

Відзначимо, що Сноуден живе в Росії з тих пір, як він розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами. Влада США неодноразово намагалася домогтися його кримінального переслідування за розкриття державних секретів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість помилування Сноудена.

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