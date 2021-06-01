Міноборони Данії відкинуло заяви про допомогу в стеженні за Меркель

Данія засуджує і виступає категорично проти прослуховування телефонних розмов провідних політиків Європейського союзу (ЄС). Про це заявила міністр оборони країни Тріне Брамсен.

Раніше DR спільно з низкою європейських ЗМІ представила журналістське розслідування, в якому стверджується, що в період з 2012 по 2014 рік данські спецслужби нібито надавали сприяння співробітникам Агентства національної безпеки США (АНБ) в прослуховуванні низки європейських політиків.

Включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель, тодішнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і колишнього лідера німецької опозиції Пеєра Штайнбрюка.

При цьому точне число політиків, за якими велося стеження, не називалося.

"Систематичне прослуховування телефонних розмов з найближчими союзниками неприпустимо", - заявила глава Міноборони Данії.