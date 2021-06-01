Міноборони Данії відкинуло заяви про допомогу в стеженні за Меркель
Данія засуджує і виступає категорично проти прослуховування телефонних розмов провідних політиків Європейського союзу (ЄС). Про це заявила міністр оборони країни Тріне Брамсен.
Її слова наводить данська телерадіокомпанія DR.
Раніше DR спільно з низкою європейських ЗМІ представила журналістське розслідування, в якому стверджується, що в період з 2012 по 2014 рік данські спецслужби нібито надавали сприяння співробітникам Агентства національної безпеки США (АНБ) в прослуховуванні низки європейських політиків.
Включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель, тодішнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і колишнього лідера німецької опозиції Пеєра Штайнбрюка.
При цьому точне число політиків, за якими велося стеження, не називалося.
"Систематичне прослуховування телефонних розмов з найближчими союзниками неприпустимо", - заявила глава Міноборони Данії.
Скандал почався ще в 2013 році, коли тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.
Згідно з новими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів. Через ці відомості главі данської спецслужби Forsvarets Efterretningstjeneste довелося піти у відставку.
Відзначити, Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів. Сноуден живе в Росії з тих пір, як він розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами.