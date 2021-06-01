ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міноборони Данії відкинуло заяви про допомогу в стеженні за Меркель

Новость на русском →
Данія, Вівторок 01 червня 2021 00:31
Міноборони Данії відкинуло заяви про допомогу в стеженні за Меркель Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Данія засуджує і виступає категорично проти прослуховування телефонних розмов провідних політиків Європейського союзу (ЄС). Про це заявила міністр оборони країни Тріне Брамсен.

Її слова наводить данська телерадіокомпанія DR.

Раніше DR спільно з низкою європейських ЗМІ представила журналістське розслідування, в якому стверджується, що в період з 2012 по 2014 рік данські спецслужби нібито надавали сприяння співробітникам Агентства національної безпеки США (АНБ) в прослуховуванні низки європейських політиків.

Включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель, тодішнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і колишнього лідера німецької опозиції Пеєра Штайнбрюка.

При цьому точне число політиків, за якими велося стеження, не називалося.

"Систематичне прослуховування телефонних розмов з найближчими союзниками неприпустимо", - заявила глава Міноборони Данії.

Скандал почався ще в 2013 році, коли тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Згідно з новими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів. Через ці відомості главі данської спецслужби Forsvarets Efterretningstjeneste довелося піти у відставку.

Відзначити, Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів. Сноуден живе в Росії з тих пір, як він розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі прослушка слежка
NEWS
Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму
Зеленський запропонував новий формат переговорів щодо Донбасу та Криму
DAILY
Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Слово народу. Чи зможуть українці керувати країною через референдуми