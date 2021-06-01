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США заявили про готовність відповісти на питання ЄС щодо стеження за європейськими політиками

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Вашингтон, Вівторок 01 червня 2021 21:01
США заявили про готовність відповісти на питання ЄС щодо стеження за європейськими політиками Фото: Карін Жан-П'єр, заступник прес-секретаря Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США співпрацюватимуть з європейськими союзниками по каналах безпеки, щоб відповісти на їхні запитання щодо стеження за політиками ЄС через Данію. У Вашингтоні нагадали про свій підхід до спостереження за кордоном.

Про це повідомила в ході брифінгу заступник прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми будемо працювати з нашими європейськими союзниками і партнерами, щоб відповісти на будь-які питання (щодо прослуховування - ред.) через відповідні канали по лінії безпеки", - сказала вона.

Карін Жан-П'єр нагадала, що США в 2014 році опублікували повний огляд ставлення Вашингтона до спостереження за кордоном. "Президент Барак Обама тоді видав директиву, яка істотно змінила наш підхід", - уточнила представник Білого дому.

Нагадаємо, скандал з прослуховуванням США європейських політиків почався в 2013 році. Тоді тижневик Spiegel оприлюднив викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

Згідно з новими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів. Через ці відомості главі данської спецслужби Forsvarets Efterretningstjeneste довелося піти у відставку.

Як писало РБК-Україна, Сноуден згоден виплатити США понад 5 млн доларів. Він живе в Росії з того часу, як розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами.

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