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Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху постане перед судом за корупцію

Новини » В світі     24.05.2020 - 09:30
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху постане перед судом за корупцію
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Йому пред'являють звинувачення у трьох справах про корупцію

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постане перед судом за звинуваченням у корупції. Його звинувачують у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.

Про це повідомляє BBC.

Нетаньяху пред'явлені йому звинувачення рішуче заперечує і відхилив заклики супротивників піти у відставку.

Це відбувається через тиждень після того, як він був приведений до присяги на посаді глави уряду національної єдності.

Очікується, що Нетаньяху візьме участь у першому засіданні суду, яке проводиться в окружному суді Єрусалима.

Йому було пред'явлено звинувачення у трьох справах, відомих як "1000", "2000" і "4000":

  • Справа 1000 - шахрайство та зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків - головним чином сигар і пляшок шампанського - від впливових бізнесменів в обмін на послуги;
  • Справа 2000 - шахрайство та зловживання довірою: Нетаньяху звинувачується в реченні допомогти поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення;
  • Справа 4000 - хабарництво, шахрайство та зловживання довірою: будучи прем'єр-міністром і міністром зв'язку під час передбачуваного злочину, Нетаньяху звинувачується в просуванні регулюючих рішень, сприятливих для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Шаула Єловіча, в обмін на позитивне висвітлення новинним сайтом, що входить у групу Bezeq.

Нетаньяху назвав звинувачення проти нього "полюванням на відьом" політичними опонентами, і пообіцяв очистити своє ім'я.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно містить в собі двох прем'єр-міністрів.

Також РБК-Україна писало, що Україна та Ізраїль почали переговори про відновлення авіасполучення.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України НетаньяхуІзраїль
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