Україна і Ізраїль почали переговори про відновлення авіасполучення

Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Відновлення авіасполучення між країнами можливе після зняття відповідних обмежувальних заходів

Перший заступник міністра інфраструктури України Дмитро Абрамович провів робочу зустріч з послом Ізраїлю в Україні Джоелом Ліоном. Під час зустрічі було порушено питання про відновлення авіасполучення між країнами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Сторони обговорили можливість відновлення прямого пасажирського авіасполучення між країнами після зняття відповідних обмежувальних заходів, а також перспективи подальшого співробітництва двох країн у різних інфраструктурних галузях", - йдеться в повідомленні.

Ат час зустрічі Абрамович повідомив про поетапний вихід України з карантину і заявив, що зараз Мінінфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ аналізують стан готовності країн-партнерів до відкриття кордонів і прийняття міжнародних рейсів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Грузія планують відновити регулярні пасажирські авіаперевезення з 1 липня. При цьому наголошувалося, що саме з цієї дати Грузія готова відкрити свої кордони для регулярних міжнародних рейсів.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня. Але за умови, що ситуація з коронавірусом не буде погіршуватися.

Автор: Валерія Мрачковська