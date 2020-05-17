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В Ізраїлі затвердили новий склад уряду

Новини » Політика     17.05.2020 - 18:10
В Ізраїлі затвердили новий склад уряду
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Ротація уряду відбудеться 17 листопада 2021

В Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно включатиме в собі двох прем'єр-міністрів. Таким чином це історичний момент в єврейській державі, коли присягу складає уряд ротаційного обміну, який очолять два прем'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jewish News.

Як повідомляється, уряд очолять два прем'єр-міністри Біньямін Нетаньяху і Бені Ганц, які змінюватимуть один одного. Склад нового уряду цього разу визначав Нетаньяху. Коли його змінить Ганц, він зможе призначити інших міністрів.

Як зазначається, в Ізраїлі тривалий час спостерігалася урядова криза. Так, треті дострокові вибори в країні здобула партія Нетаньягу "Лікуд". Перемога була з невеликою перевагою, таким чином їй і її союзникам не вдалося отримати більшість у парламенті. Після цього Нетаньяху і Бені Ганц, який очолює партію "Кахоль-Лаван", кілька тижнів не могли домовитися про створення уряду, в тому числі і додатково відведений для цього період.

Країна рухалася вже до четвертих дострокових виборів. Проте наприкінці квітня лідер партії "Лікуд" Нетаньяху і лідер партії «Кахоль-Лаван» Ганц домовилися про створення уряду національної єдності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вперше до уряду Ізраїлю увійде виходець з Ефіопії.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ПарламентПрем'єр-міністрІзраїльправительство
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