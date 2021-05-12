Прем'єр Ізраїлю скликає військово-політичний кабінет для обговорення "важких подій"

Міністр оборони Бені Ганц зазначив, що операція "Страж стін" триватиме до тих пір, поки не стане очевидно, що гарантовано тривалий спокій на кордоні з Газою.

Як заявив прем'єр-міністр в ході візиту в Акко, є чимало подій, які відбулися за минулу добу. "Є і важкі події, все вимагає обговорення", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що з початку загострення на Близькому Сході по Ізраїлю випустили більше тисячі ракет. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах ХАМАС в секторі Гази і зруйнувала їх.

Крім того, Військово-повітряні сили Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС.

В ході чергового загострення конфлікту Ізраїлю і Палестини на кордоні з Газою оголошено надзвичайний стан в ізраїльському місті Сдерот і його околицях. Повідомляється, що є загроза проникнення бійців палестинського ХАМАС.

За актуальними даними, ХАМАС продовжує обстрілювати населені пункти на кордоні з Газою, там проводиться евакуація. У відповідь Армія оборони Ізраїлю атакує об'єкти на півночі сектора Гази. За заявою палестинської сторони, відомо про шість нових жертв.