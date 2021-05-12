В результаті ракетного обстрілу Ізраїлю госпіталізовано понад 200 осіб
В Ізраілі лікарні в центрі та на півдні країни надали медичну допомогу понад 200 постраждалим. Поранення люди отримали в результаті ракетного обстрілу з Сектора Гази або інцидентів із застосуванням насильства, що сталися у вівторок ввечері.
Про це повідомляє Haaretz.
Так, семеро людей потрапили в лікарні у важкому стані.
У медичний центр Вольфсон госпіталізовані чотири пацієнти в критичному стані, в тому числі п'ятирічна дівчинка, яка отримала поранення в результаті ракетного удару.
У медичному центрі "Рамбам" 84-річний чоловік у важкому стані був поранений при підпалі готелю в Акко.
У медичному центрі Галіл в Нагарії надали медичну допомогу чотирьом поліцейським, які були поранені в результаті закидання камінням під час демонстрації в Акко.
Нагадаємо, ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною тривають другу добу. Все що відомо за ніч - у матеріалі РБК-Україна.
Раніше повідомлялося, що по Ізраїлю випустили понад тисячу ракет з початку загострення з сектора Газа.