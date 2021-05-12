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В результаті ракетного обстрілу Ізраїлю госпіталізовано понад 200 осіб

Новость на русском → Середа 12 травня 2021 10:18
В результаті ракетного обстрілу Ізраїлю госпіталізовано понад 200 осіб Фото: в Ізраїлі госпіталізовано понад 200 осіб (twitter.com/Marj Alzohoor)
Автор: РБК-Україна

В Ізраілі лікарні в центрі та на півдні країни надали медичну допомогу понад 200 постраждалим. Поранення люди отримали в результаті ракетного обстрілу з Сектора Гази або інцидентів із застосуванням насильства, що сталися у вівторок ввечері.

Про це повідомляє Haaretz.

Так, семеро людей потрапили в лікарні у важкому стані.

У медичний центр Вольфсон госпіталізовані чотири пацієнти в критичному стані, в тому числі п'ятирічна дівчинка, яка отримала поранення в результаті ракетного удару.

У медичному центрі "Рамбам" 84-річний чоловік у важкому стані був поранений при підпалі готелю в Акко.

У медичному центрі Галіл в Нагарії надали медичну допомогу чотирьом поліцейським, які були поранені в результаті закидання камінням під час демонстрації в Акко.

Нагадаємо, ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною тривають другу добу. Все що відомо за ніч - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що по Ізраїлю випустили понад тисячу ракет з початку загострення з сектора Газа.

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