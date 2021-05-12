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ВПС Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС

Новость на русском → Сектор Газа, Середа 12 травня 2021 06:06
ВПС Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС Фото: Армія оборони Ізраїлю ліквідувала двох ватажків ХАМАС (twitter.com/theIMEU)
Автор: Артур Родивилов

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що в результаті удару по будівлі в місті Газа були ліквідовані двоє керівників військової розвідки ХАМАС. Авіаудари були нанесені у відповідь на атаку бойовиків в центральній частині Ізраїлю.

Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

Згідно з даними ЦАХАЛ, вбиті глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасан Каугі і його заступник Уаіль Іса (рідний брат глави контррозвідки ХАМАС Маруана Іси).

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю незадовго до того повідомляла, що в ніч на 12 травня в районі Рамаль (Північно-західна околиця міста Газа) було атаковано висотну будівлю ХАМАС, в якому, крім іншого, розташовувалися штаби цієї організації.

У цій будівлі знаходилися штаб-квартира розвідки ХАМАС, штаб-квартира з планування дій на Західному березі, Інформаційний відділ.

"Перед атакою ЦАХАЛ попередив мирних жителів, що знаходилися в будівлі, і дав їм достатньо часу для евакуації з будівлі", - сказано в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу ХАМАС Таль-Авіва постраждали і загинули мирні житель.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео обстрілу Тель-Авіва з Сектору Газа. Кілька ракет вдарили по місту і передмістям.

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