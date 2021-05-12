ВПС Ізраїлю знищили в Газі керівників військової розвідки ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що в результаті удару по будівлі в місті Газа були ліквідовані двоє керівників військової розвідки ХАМАС . Авіаудари були нанесені у відповідь на атаку бойовиків в центральній частині Ізраїлю.

Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю .

Згідно з даними ЦАХАЛ, вбиті глава відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасан Каугі і його заступник Уаіль Іса (рідний брат глави контррозвідки ХАМАС Маруана Іси).

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю незадовго до того повідомляла, що в ніч на 12 травня в районі Рамаль (Північно-західна околиця міста Газа) було атаковано висотну будівлю ХАМАС, в якому, крім іншого, розташовувалися штаби цієї організації.

У цій будівлі знаходилися штаб-квартира розвідки ХАМАС, штаб-квартира з планування дій на Західному березі, Інформаційний відділ.

מטוסי קרב של צה״ל תקפו לפני זמן קצר מבנה שבשימוש ארגון הטרור חמאס בשכונת רמאל בצפון רצועת עזה. במבנה נמצאים מטה המודיעין, מטה הגדה, מחלקת ההסברה וחטיבת עזה של ארגון החמאס. טרם התקיפה צה״ל הזהיר את האזרחים ששהו בבניין ונתן להם שהות מספקת להתפנות מהמבנה >>> pic.twitter.com/1fiGpXMnhu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

"Перед атакою ЦАХАЛ попередив мирних жителів, що знаходилися в будівлі, і дав їм достатньо часу для евакуації з будівлі", - сказано в офіційному повідомленні.