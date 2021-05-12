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Премьер Израиля созывает военно-политический кабинет для обсуждения "тяжелых событий"

Автор: Андрей Василюк

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу созывает совещание военно-политического кабинета из-за обострения ситуации в районе Сектора Газа. Заседание пройдет вечером 12 мая.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Как заявил премьер-министр в ходе визита в Акко, есть немало событий, которые произошли за минувшие сутки. "Есть и тяжелые события, все требует обсуждения", - заявил премьер-министр Израиля.

Министр обороны Бени Ганц отметил, что операция "Страж стен" будет продолжаться до тех пор, пока не станет очевидно, что гарантировано длительное спокойствие на границе с Газой.

Ранее сообщалось, что с начала обострения на Ближнем Востоке по Израилю выпустили более тысячи ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и разрушила их.

Кроме того, Военно-воздушные силы Израиля уничтожили в Газе руководителей военной разведки ХАМАС.

В ходе очередного обострения конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. Сообщается, что есть угроза проникновения бойцов палестинского ХАМАС.

По актуальным данным, ХАМАС продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Газой, там проводится эвакуация. В ответ Армия обороны Израиля атакует объекты на севере сектора Газа. По заявлению палестинской стороны, известно о шести новых жертв.

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