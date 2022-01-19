Прем'єр Ізраїлю пропонував провести в Єрусалимі саміт РФ-Україна, - Axios

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести саміт Росія-Україна в Єрусалимі. Пропозиція прозвучала під час зустрічі Беннета і Путіна в жовтні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами джерела видання, також минулого року керівник офісу президента Андрій Єрмак запитував колишнього прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, чи готовий він організувати саміт між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Нетаньяху не проявив особливого ентузіазму, але сказав, що розгляне таку можливість, якщо обидві сторони захочуть цього", - заявило джерело в ізраїльському уряді.

За даними видання, радники Нетаньяху пропонували Кремлю провести саміт Україна-Росія у квітні і ще раз в травні, проте вони не отримали позитивної відповіді.

За словами українських та ізраїльських офіційних осіб, у жовтні минулого року президент Ізраїлю Іцхак Герцог відвідав Київ і зустрівся із Зеленським, який розповів йому про посередницькі зусилля Нетаньяху і запитав, чи відновить їх новий уряд Ізраїлю переговори про проведення саміту Україна-Росія.

Видання повідомляє, що Беннет подзвонив президенту України за день до поїздки в Сочі на зустріч з російським президентом. В ході розмови Зеленський піднімав питання про проведення саміту і заявив, що він може бути проведений на рівні радників з національної безпеки.

При цьому джерела видання повідомили, що Путін не виявив ентузіазму щодо проведення українсько-російського саміту і піддав різкій критиці президента Зеленського.