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У Зеленського назвали умову розмови з Путіним

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П'ятниця 24 грудня 2021 16:16
У Зеленського назвали умову розмови з Путіним Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін можуть провести розмову, тільки коли буде впевненість, що буде предмет для переговорів. При цьому Зеленський ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що йому готові відповісти.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фокус".

"Наш президент ніколи не дзвонить туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була всього одна спроба в цьому році встановити контакт. Вже не пам'ятаю, з якої причини розмова не відбулася. Тому як тільки буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, він відбудеться", - заявив він.

Керівник ОП також додав, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, однак коли і де вона відбудеться поки невідомо.

"Переговори з Росією ведуться постійно, ми спілкуємося в рамках Нормандського формату. Як Ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються в ТКГ", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що ще вірить в особисту зустріч з Путіним.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Андрій Єрмак
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